Paco González se calienta como nunca contra un político: "Cuando hablan los mayores te callas la boca"

Paco González ha sorprendido a propios y extraños con un incendiario comentario sobre el presidente de Asturias Adrián Barbón, del PSOE. De hecho, tan fuerte han sido sus palabras que han convertido en tendencia en X al dirigente socialista.

Hace unos días, en pleno partido de asenso a primera división de fútbol entre el Oviedo y el Espanyol, el presentador de Tiempo de Juego dijo: "Asturias no es tampoco una Comunidad que pueda presumir así de mucho. De un gran futuro económico, generar empresas que atraigan… Oír el himno de Asturias en ese momento. Me he quedado, con perdón, acojonado".

Unas palabras a las que respondió en la red social de Elon Musk el propio Barbón: "Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo".

Este miércoles, en pleno Tiempo de Juego con motivo de la Eurocopa, González se ha despachado contra Barbón: "Si yo fuera faltoso diría que Barbón se escribe con dos 'b' como babayu, que es tonto de baba, una palabra asturiana que se usa mucho. Te lo voy a decir muy clarito Barbón: cuando hablan los mayores te callas la boca".

"Seguramente te lo dijeron en el colegio o en tu casa, ahora te voy a decir lo mismo. Cuando te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, te saco más de 12 años, yo ya presumía de Asturias en un micrófono delante de toda España", ha proseguido el periodista.

Ha comentado González que es "hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos" y que toda su familia "nació, vivió y murió en Asturias" salvo su madre "que está ahora allí pasando sus últimos años en un pueblo que de 20 casas siguen habitadas 5".

"Para que veas por qué tengo la percepción de las cosas que tengo. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des a mí lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a echar eso en cara como si yo no supiera cómo es la gente en Asturias. En tu puñetera vida barboncito", ha dicho.

Pero ahí no ha quedado la cosa: "Cuando no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años con mi padre yendo a una casina de 20 metros en la que vivía él con sus hermanos y mis abuelos. 8 personas en 20 metros cuadrados sin tabiques ni paredes. No me hables a mí de orígenes humildes de los asturianos".