Paloma del Río sube una foto con lo que hacía "todo el rato" un pasajero que iba con ella en el AVE

La periodista Paloma del Río, mítica narradora de los Juegos Olímpicos en RTVE, ha compartido en X, anteriormente Twitter, lo que le ha ocurrido en en un viaje en AVE con un pasajero que iba sentado a su lado.

"Esos pasajeros del AVE que se pasan toooodooooo el viaje viendo videos sin ponerse auriculares y molestando a todos los que tienen alrededor...", ha escrito la periodista en la red social de Elon Musk.

En la imagen se puede ver parte del cuerpo de un señor, sentado al lado de la ventanilla, que sostiene en su mano un teléfono móvil que, según parece, está usando. En los comentarios muchos se han solidarizado con Paloma del Río y han criticado la falta de educación de algunas personas.

"Me supera. Te entiendo. No puedo con tanta falta de respeto y educación", "en rodalies igual. Pero nadie les dice nada. Yo antes les decía pero siempre acababa al borde de que me agredieran y el resto del vagón callado .Así que paso.Ya no me juego más el tipo. Auriculares a tope o cambio de vagón. Y como siempre gana el desgraciado que lo hace mal" y "yo a una que tenía una telenovela a todo trapo le puse trashmetal en su mismísima oreja y funcionó" son algunos de los mensajes que ha recibido la periodista en X.