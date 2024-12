Para una empleada de Correos "es importante" que todos los vecinos entiendan esto

Una trabajadora de Correos del turno de tarde ha dedicado un vídeo a contar por qué "es importante" que los vecinos entiendan que ella no puede decir para quién va una carta certificada.

Ha empezado diciendo que a veces se queja de que cuando va a entregar un aviso y llama a un telefonillo de otro vecino porque el interesado no está le da rabia que le pregunten que para quién es.

Muchos le responden que si no le dicen para quién es no le abren: "Muchas de las excusas que ponéis es por los ladrones. Los ladrones no siempre entran por la puerta". Ha añadido que entiende que haya vecinos que se lleven bien pero no siempre el caso.

"Si toco el timbre del 2º que tiene una movida con el 3º pero yo no lo sé [...] ese vecino si quiere puede bajar a los buzones y coger y robar el aviso. ¿Me podéis decir qué favor os estoy haciendo diciendo para quién es el aviso?", ha dejado claro.

"Asomaos al balcón, bajad a las escaleras... los carteros trabajamos de tarde y no os puedo decir para quién es la carta", ha zanjado.