Pasa una noche en el hotel más barato de Turquía: lo que enseña es cada vez más surrealista

El popular (y cada vez más) creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_) ha viajado hasta Turquía y ha hecho dos pruebas: hospedarse una noche en el hotel más barato de la ciudad de Antalya y también el más caro.

"Tengo muchísima curiosidad porque no tienes reseñas en el Airbnb, es nuevo y no tengo ni idea con lo que me voy a encontrar", advirtió antes de llegar al hotel, justo al principio del vídeo, que ha acumulado cerca del millón de reproducciones y más de 30.000 'me gusta'.

Nada más enfocar la recepción del hotel le han salido solo cuatro palabras: "Jodidamente histórico, qué barbaridad". Su primera impresión del hotel es que estaba "más sucio que las uñas de un mecánico". Al subir las escaleras ha mencionado, además, que le llegaba un olor extraño, sin saber muy bien cómo describirlo.

El estado de las instalaciones que ha enseñado eran bastante antiguas y sucias. "Madre mía, ¿pero esto qué es?", se preguntó a sí mismo mientras buscaba su habitación, la 218.

Lo primero que se ha encontrado nada más entrar son unas sandalias en una esquina junto a una papelera. Las dimensiones de la habitación eran muy pequeñas, tanto que la cama ocupaba todo el espacio y apenas había de espacio libre un pequeño pasillo en forma de 'L' de la anchura de sus piernas.

También incluía una pequeñita mesa de noche y, para su sorpresa, una televisión. Llegado el momento... "La prueba de fuego" que siempre suele hacer en los vídeos sobre los hoteles donde se hospeda al viajar por el mundo. "La prueba del colchón, que siempre hay que hacerla por si te hacen la guarra", ha avisado.

"Ni tan mal, ni una meada, le damos el aprobado", ha opinado. Lo que más le ha sorprendido han sido los baños públicos: en el váter estaba incorporado un pitorro donde salía un chorro de agua. "Estás tú que hago de vientre aquí", ha dicho con ironía.