Pasa una semana en Gran Canaria y eso le basta para destacar esto sobre su forma de conducir

El usuario de TikTok Marc Illescas (@marc.illescas) ha pasado una semana en las Islas Canarias, más concretamente en Gran Canaria, y dice que le ha bastado para darse cuenta de algo que, aunque parezca una cosa mínima, dice mucho del resto de España.

Ha tenido que ver con la forma de conducir en Gran Canaria, le ha llamado lo suficiente la atención como para publicar un vídeo hablando de ello y generando la suficiente expectativa como para ser rebatido. "Una semana en Gran Canaria de vacaciones y estoy bastante sorprendido de cómo conducen", ha afirmado al principio del vídeo.

"No sé si ha sido casualidad de que la semana en la que yo he estado la gente estaba lúcida y conducía increíble", ha expresado. Es por ello que la sensación directa que ha tenido es que "conducen mucho mejor que en la Península (Ibérica)".

De hecho, lo primero en lo que se ha fijado es que el carril izquierdo de las carreteras estaba (casi siempre), "prácticamente vacío". "Ahí no había ningún coche que fuese más lento de 120 kilómetros por hora, parecía que estábamos en Alemania", ha comparado.

Ha recalcado que no sabe si esto pasa en todas las islas o ha sido solo en Gran Canaria, pues durante la publicación da a entender que en la parte de la Península Ibérica, ajena a Canarias, la conducción es algo más caótica.

"A mí me ha pasado en específico en Gran Canaria, que me he recorrido toda la isla dos o tres veces, habré hecho unos 800 kilómetros", ha rematado para justificar que ha podido comprobar a la perfección la conducción de los habitantes. El vídeo ha acumulado más de 700.000 visualizaciones y más de 5.000 'me gusta'.

Pero lo que sobre todo ha destacado ha sido el número de comentarios: casi mil de ellos con opiniones de todo tipo. Un usuario de Gran Canaria, @alesosacbra, se ha llevado cientos de 'me gusta' (y a la vez ha abierto el debate) al afirmar que, estando él en la Península, tiene clarísimo que "ni los intermitentes ponéis, es una cosa que me sorprende demasiado".