Pedir un café cortado en Alemania: tarea imposible

El usuario de TikTok Don Drácula (@dondraculadj), un español que vive en Alemania, ha subido un vídeo a la red social en el que se queja de lo difícil que es pedir en Alemania un café cortado.

"En Alemania sale más rentable dejar de tomar café que aprender a pedirlo", ha comenzado asegurando el creador de contenido en el vídeo, el cual ha conseguido 77.000 visualizaciones.

"Es increíble que en ocho meses no haya podido tomarme un buen cortado", ha censurado el tiktoker, antes de proceder a contar todos sus intentos fallidos y aventuras para conseguir un café parecido al de España.

"En mi super intento de conseguir tomarme un cortado he pedido varios tipos de café, como, por ejemplo, el café Mit Mills, que traducido sería un café con leche. Pero es que parece que han ordeñado una vaca entera para ponerte el café, es demasiada leche", ha relatado.

Tras ese intento, el creador de contenido ha optado por elegir otra de las opciones, optando por un Mills café. "Nada, eso quiere decir que el café se lo enseñan por encima, porque es que no tiene ni color", ha afirmado.

"Entonces alguien me dijo que cuando quisiera un café con un poco de leche, lo que vendría siendo algo parecido a un cortado, que pidiera un capuchino. Así que me pido un capuchino y me encuentro que es un café con leche normal, que no lleva cacao, no lleva nada, no sé por qué se llama capuchino", ha criticado.

Por último, ha comentado que tampoco ha tenido mejor suerte con el café expresso, por lo que sigue sin saber cuál es la clave para pedir un café a su gusto: "Y ojito al expreso, que te ponen una taza entera de café con agua".