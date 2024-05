Pedro Delgado reacciona así a una noticia de Ana Rosa y algunos saltan: "Cómo enseñas la patita"

El exciclista Pedro Delgado ha provocado una multitud de reacciones por la forma en que ha reaccionado a un reportaje sobre unos okupas que se ha emitido en TardeAR, el programa que Ana Rosa Quintana presenta en Telecinco.

"#INDIGNADO", empieza diciendo Delgado, que añade: "Casi 1.600 € al mes y okupa. En qué país nos estamos convirtiendo. Esto no es política progresista ni solidaria, esto es política para crear vagos, sanguijuelas y sin vergüenzas", asegura.

Y luego remata: "¿Mis impuestos van a este tipo de personas? 🙃 INDIGNADO".

Todo ello a raíz de un reportaje del programa en el que hablaban de una persona a la que denominaban "okupa premium". Y se emitía un vídeo grabado por ella misma en el que enseñaba que había okupado un chalet de lujo.

"A través de un muchacho que es marroquí le hemos pagado una cantidad de dinero y nos entregó las llaves. Y cuando vinimos solo tuvimos que abrir con la llave y teníamos el chalet", dice la mujer.

En ese momento, Ana Rosa Quintana le hace ver: "Pero en tu vídeo dices: 'Mirad el chalet que me he abierto. Es decir, que has okupado". "Claro, porque... me he abierto porque lo he abierto con mis llaves", dice la señora.

Luego afirma que ella cobra el "ingreso mínimo vital", que son, según ella, "mil quinientos y algo euros, un poquito más", "no llega a los 1.600 euros".

En los comentarios, muchos usuarios han respondidos indignados a lo que ha dicho Pedro Delgado. "Pedro tus impuestos van a pagar tu sueldo, son más circulares que el ciclo del agua", dice uno.

"Pedro, desde la gran admiración que te tengo, viniendo del programa que viene, respétate un poquito...", añade otro. Y otro más: "Joder Pedro, cómo enseñas la patita últimamente".