Pedro Ruiz se pronuncia sin pelos en la lengua en la polémica que rodea a Carlos Alcaraz

El actor y presentador Pedro Ruiz ha sido muy claro al pronunciarse en una polémica que rodea al tenista Carlos Alcaraz por un gesto que ha hecho en un partido de la Copa Davis.

Ha ocurrido en el choque entre el español y el checo Tomás Machac. El murciano ha protagonizado ahí un punto increíble, que ha acabado ganando de una forma excepcional.

Las imágenes son tan espectaculares que han dado la vuelta al mundo, pero ha habido una avalancha de críticas a Alcaraz porque, en cuanto ganó ese punto, se llevó el dedo a la oreja mirando al público.

Se trata de un gesto muy clásico en el murciano durante los partidos, que usa para animar a los aficionados, pero que ya le costó severas críticas durante los pasados Juegos Olímpicos. Unas críticas que se repiten ahora, aunque también hay muchos seguidores que le defienden.

En medio de esa polémica, Pedro Ruiz ha sido claro: "Va en su carácter, pero Alcaraz haría bien en descartar de su actitud en la pista la petición de aplausos con la mano puesta en la oreja. Le hace parecer chulesco".

En las reacciones que ha suscitado ese mensaje, una persona dice: "Tienes toda la razón, no me gusta nada ese gesto, pero nada. Eso le resta. Deberían aconsejarle que no lo haga. Y mira que me encanta como juega, es un crack".

Y otro, en el mismo sentido: "Por eso nunca será tan grande como Nadal, aunque le iguale o supere en títulos. Rafael Nadal ha sido siempre ante todo un señor dentro y fuera de la pista, respetuoso, sin malos modos, sin creerse nadie, humilde".