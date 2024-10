Pedro Ruiz se pronuncia sobre Ayuso: José Manuel Soto le responde y deja clara su postura

El presentador Pedro Ruiz ha provocado decenas de reaccionar al dar su sincera opinión sobre la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de rechazar la reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se la había convocado para este viernes.

"Isabel Díaz Ayuso anuncia darle plantón a Sánchez. La frontalidad de la relación entre ambos no es buena para nadie", ha asegurado Ruiz.

Luego, ha añadido: "La génesis de este enfrentamiento, sea quien sea el más responsable, no es un camino sano".

A ese mensaje ha respondido rápidamente el cantante José Manuel Soto, que ha señalado: "Hace bien Ayuso, al enemigo ni agua…". En otro mensaje, el músico ha insistido en esa idea: "Ayuso hace muy bien en no reunirse con quien no para de difamarle, que le den, al enemigo ni agua…".

El Gobierno madrileño ha emitido este lunes un comunicado donde se recogen los motivos por los que Ayuso ha declinado asistir esta cita. Según han explicado, "el Gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 18 de octubre, convocándole a una visita a La Moncloa el próximo viernes 25 de octubre".

Respecto a las razones, por un lado, han apuntado a que este encuentro "se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno". El Ejecutivo regional considera que se trata de "un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones".

Para el Ejecutivo regional, "no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno". "No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse", han subrayado.