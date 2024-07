Cristina Pedroche dice basta y enseña el comentario que ha recibido: "Siento que no puedo más"

Cristina Pedroche ha compartido en sus stories de Instagram los desagradables mensajes que ha recibido a cuenta de hablar de su maternidad en sus redes sociales. La presentadora de Zapeando ha dicho 'basta' después de que, entre otras cosas, le dijesen que parece que es la única madre de España.

La presentadora ha compartido un vídeo sobre la maternidad de una mujer que habla de compaginar trabajo y maternidad a lo que ella ha añadido: "Quiero estar siempre con ella, pero sin dejar de lado mi carrera. Haga lo que haga solo siento culpa".

Este comentario ha servido para varias personas le respondan con mensajes negativos. "Menos mal que no tienes que trabajar como muchas otras madres que trabajan casi como esclavas para sacar a sus hijos adelante", "lo tuyo es de órdago", "qué duro debe haber sido ser la primera y única mujer en la historia de la humanidad en tener un hijo" son algunos de los mensajes que ha mostrado Pedroche.

Y ya dicho que ya está bien: "¿Esto es en serio? os juro que me encantaría contaros mi día a día con la maternidad, mi posparto, mis miedos, mis dudas, mis noches en vela... pero es que cada vez que digo o hago algo recibo cientos de mensajes así".

"Intento no hacer caso, incluso bloquearlos, pero en días como hoy en los que no estoy bien, me es imposible", ha apostillado. Para concluir ha señalado que no le parece justo recibir ese trato.

"Sé que si no os cuento nada tampoco es justo para las que sí os está sirviendo lo que cuento, las que me apoyáis con el libro... pero, de verdad, siento que no puedo más. Es que todos los días o todas las semanas hay alguna polémica nueva conmigo y os juro que no tengo fuerzas para estar en guerra todo el rato. Lo siento", se lamenta.