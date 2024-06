Pedroche dice que ella es "prácticamente matrona" y un enfermero tiene algo importante que decirle

El enfermero Héctor Castiñeira, conocido en las redes sociales como Enfermera Saturada, ha dado una contundente respuesta a la presentadora Cristina Pedroche después de que ésta asegurase que ya es "prácticamente matrona".

En una entrevista en El Periódico de España, para presentar su libro Gracias al miedo, Pedroche dice que tiene miedo a decepcionarse a sí misma, a no estar a la altura de sus propias expectativas y de la madre que quiere ser y a no poder con todo".

"Todos esos miedos me han llevado a prácticamente ser matrona, ahora he terminado el curso de educadora prenatal con parto positivo con hipnoparto y también estoy haciendo el de posparto", asegura.

Al ver esas palabras, Castiñeira ha respondido: "Parir no te convierte en matrona. Igual que tener apendicitis no te convierte en cirujano, pincharte insulina no te convierte en enfermero ni cantar te convierte en cantante".

Pedroche ya dio mucho que hablar tras su visita a El Hormiguero, donde afirmó que está haciendo un casting de pediatras: "El problema es del sistema, que crea médicos que están todo el día trabajando" por lo que "es imposible que tengan tiempo para formarse".