Pide la cuenta y le llega el ticket con una anotación a boli que mete miedo al pánico 

Más de dos millones de personas han visto ya la amarga queja que ha dejado en X (anteriormente Twitter) el usuario @ZorlakRules, que se ha quedado ojiplático al ver la anotación que le han dejado en el ticket del restaurante en el que ha estado tomando algo.

Como se puede ver en el papel, este ciudadano mexicano ha ido a un bar y se ha tomado San Blas, una michelada clásica y otro alimento llamado cacahuate CH. En total, la cuenta ha sido de 252 pesos, unos 12 euros más o menos.

Lo llamativo es que a boli venía una anotación de la camarera en la que ponía que la propina sugerida era de más de 500 pesos, unos 23 euros, es decir, casi tres veces más de lo que le ha costado comer.

"Ni aunque me hubieran atendido en pelotas", ha dicho el protagonista de la historia sobre el ticket en cuestión, que se ha convertido en una de las publicaciones sobre hostelería más virales de las últimas horas en la red social de Elon Musk.

Dentro de los más de 700 comentarios que tiene la publicación hay uno que destaca por encima del resto y dice: "No dejen propina. Es obligación del lugar dar un salario digno al mesero. Es muy pendejo el mesero que decide trabajar sin sueldo y querer vivir de propinas que no son a huevo. Si no que desde el principio lo hagan tipo comida rápida y ya".