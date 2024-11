Pide unas patatas bravas en Málaga y lo que le sirven es para darle una vuelta: "¿Ahora qué hago?"

El usuario de TikTok @saboreamalaga ha provocado un intenso debate en esa red social al mostrar lo que le sirvieron en un bar de Málaga al pedir unas patatas bravas, uno de esos platos estrella de múltiples establecimientos en España.

"Una cosita que a mí, personalmente, me da mucho coraje. Hemos pedido unas patatas bravas y nos vienen unas patatas bravas con cebolla frita. ¿Y ahora yo qué hago? Si no me gusta la cebolla frita, ¿me tengo que comer las patatas bravas cargadas de cebolla frita?", pregunta.

"Así que poned en comentarios si vosotros le dais importancia a eso o sin más", ha pedido. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido: decenas de personas se han lanzado a dar su opinión. Y las hay para todos los gustos.

"¿Sabes que la auténtica salsa brava lleva cebolla?😉", dice uno. Y otro replica: "Pero en la salsa.. que estará batida junto con los demás ingredientes.. no cebolla en tropezones".

Otra persona apunta: "Pienso que cuando se trata de platos de este tipo, en el que unas papas bravas son papas fritas y salsa y en todos sitios es así de simple, pues en este caso, debería detallar el topin como es este caso".

Otro usuario señala: "Es como la moda de ponerle mayonesa o Ali Oli a las croquetas, te pedí croquetas no croquetas en salsa jajajaja".

"Yo como camarera que soy, SIEMPRE aviso y hay que avisar de cosas que vengan en el plato en caso de que no esté en la carta, forma parte de mi trabajo", subraya otra persona.