Piden un vaso de agua en un bar de Madrid y la gente no da crédito a lo que les han puesto

La usuaria de TikTok @ajotaes ha causado impacto en esa red social al mostrar lo que le sirvieron en un bar de Madrid cuando pidió un vaso de agua.

Junto a una imagen en la que se ve el vaso en cuestión con un líquido de color verduzco, la joven ha escrito: "Cuando en un bar de Madrid con apariencia extraña pedimos un vaso de agua y nos sirven esto".

En las reacciones, muchos usuarios subrayan que eso, directamente, no es agua. "Como defensora del agua de Madrid eso no es agua JAJAJ", dice una persona.

Otra señala: "Espero muy sinceramente que no os lo hayáis bebido porque tiene toda la pinta de que ha venido hasta con espumita del jabón🤣". Y la creadora la vídeo ha explicado: "Oler olía bien pero no queríamos tener una intoxicación JAJAJAJJ".

Y hay quien directamente no se puede creer que eso haya ocurrido: "Eso no es agua. Habéis pedido una bebida y ahora queréis montar el numérico pero en Madrid eso no es agua".