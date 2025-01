Pierde el móvil en un centro comercial de Sevilla y lo encuentran las mejores personas de España

Pocas cosas hay más dramáticas que perder el teléfono móvil, quizá sólo perder la cartera o el bolso. Dentro de ese pequeño aparato electrónico está la vida entera de una persona ya que desde ahí se puede hacer absolutamente todo, desde pedir cita para el médico hasta sacar dinero del cajero.

Por eso, cuando, por lo que sea, se pierde, siempre está bien encontrarse con una familia como la que se encontró el teléfono móvil de @soyimy5 en un centro comercial de Sevilla.

El título del vídeo dice: "Pierdes el móvil en el centro comercial de Sevilla y te lo encuentra una familia de gente genial". En las imágenes se puede ver a un hombre con dos jóvenes siendo totalmente maravillosos.

"Buenos días, mira, hemos encontrado tu móvil en el baño. Te lo dejamos en información, no sé ellos lo que harán, si se lo dan a los vigilantes o lo que sea. Si lo ves, pues nada, que sepas que lo tienes aquí. Adiós", dicen a cámara.

"Por suerte aunque parezca que no todavía hay gente sana y buena yo lo perdí en un cercanías y me lo dejaron en la estación", dice uno de los comentarios con más 'me gusta' de la publicación.