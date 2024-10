Pilar Eyre se sale de su tono habitual y le dedica estas serias palabras a Felipe González

La periodista Pilar Eyre no ha dudado ni un segundo en salir de su tono habitual para poder dedicarle unas palabras de lo más serias al expresidente del Gobierno, Felipe González.

"Felipe González nos habla como si fuéramos idiotas, con condescendiente desdén", ha asegurado la comunicadora en un mensaje que suma más de 2.000 me gusta en menos de un día.

Aunque no ha dado detalles de la razón por la que estaba enfadada, todo parece apuntar a la reacción que tuvo el exmandatario socialista al ser preguntado por las informaciones sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I. "No tengo ni puta idea de lo que me habláis", aseguró.

Pero no ha sido a única periodista que le ha dedicado unos términos de lo más crudos. Rosa Villacastín también ha logrado que uno de sus tuits esté siendo muy compartido tras criticar las palabras de Felipe González sobre el Gobierno.

"¿Alguien se imagina a Aznar dejando a los pies de los caballos a Feijoo o Ayuso ante Pedro Sánchez?", ha cuestionado la comunicadora, antes de reconocer que ella tiene claro que "no".

"Felipe González no pierde oportunidad de criticar a Pedro Sánchez. Tiene un ego como una catedral", ha sentenciado en un mensaje compartido en la red social X.