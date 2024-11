Pocas veces ha sido tan rotundo Raphael como al decir esto sobre los que llevan una bandera por la calle

El cantante Raphael ha ofrecido una entrevista a El Español en la que ha hablado de algunos temas de actualidad y no ha dudado en decir algo que cree que no hace falta para ser "un buen español".

Al artista le han preguntado por su tributación en España y él ha contestado de forma sincera: "Yo he elegido vivir en España, pero no por cuestiones de impuestos, sino porque he querido. Lo de pagar impuestos es simplemente mi obligación".

Raphael ha aprovechado la ocasión para mandar un aviso a los que suelen llevar la bandera de España. "Llevo toda mi vida llevando el nombre de España por el mundo, pero para ser un buen español no hace falta ir por la calle llevando una bandera, ¿no te parece? Ese no es mi estilo", ha explicado.

"Yo soy español y andaluz y es una cosa de nacimiento. No he tenido otra patria que no sea ésta: soy andaluz, español y europeo", ha reconocido el cantante.

Raphael también ha hablado de cómo ve a España a nivel político y también ha sido cristalino. "Estamos en un momento de discusiones, pero yo soy muy optimista en ese sentido. Lo que tenemos que hacer los españoles es hablar y reunirnos, hablar, hablar y hablar hasta que nos arreglemos, como los niños", ha razonado.

El cantante de Linares también ha reconocido que cree que no tiene enemigos en la vida. "Yo no he dado motivos, creo, para tener enemigos. ¡No soy tan importante! Los enemigos los tiene gente muy importante…", ha sentenciado.