Pocos han sido más claros que Carlos Boyero al hablar de la llegada de David Broncano a TVE

El crítico de cine Carlos Boyero ha escrito una columna en El País en la que ha hablado con total claridad de lo que piensa del fichaje de David Broncano por TVE y ha usado unos términos poco habituales.

En el artículo, ha contado algo que suele pasarle con el programa del cómico. "Ocurre en ocasiones milagrosas e inolvidables ante determinado párrafo de un libro, con un cuadro, con la imagen de una película, con el sonido de un instrumento musical, con el arranque de un poema, con esa cosa infrecuente llamada arte. Es hacerte sentir algo profundo en tus sensaciones, en tu cerebro, en tu corazón", ha señalado.

"Te identificas tanto emocionalmente con lo que ha inventado otra persona, que te conmociona, expresa de forma luminosa o devastadora lo que alguna vez has sentido tú, que sientes la llegada de la emoción", ha explicado.

Carlos Boyero ha reconocido que "no ocurre con frecuencia", pero "te quedas fascinado cuando esto pasa, y el agradecimiento es infinito". "Y no me pregunto qué niveles de audiencia, ni si el pretendidamente masivo personal va a reírse y a sentirse complacido con la militante impertinencia", ha expuesto.

El crítico de cine ha revelado que él se ha reído "bastante con La resistencia y en las apariciones de este cómico en cualquier medio". "Me parece alguien en posesión de talento, originalidad y gracia", ha razonado.

"No hace falta ser joven ni enrollado para pillarle el punto, ese que yo no encuentro en la inmensa mayoría de las cositas que veo y escucho en las torturantes televisiones", ha detallado.

"Aseguran perrunamente que Televisión Española le pertenece a todos los españoles. Es mentira, por supuesto. Su único dueño es el poder político que reine en cada época. Y al poder le encanta la corrección de sus súbditos. Broncano puede ser ácido y desvergonzado. La acracia de Lenny Bruce también lo era y así acabó. Ojalá que Broncano me siga regalando risa", ha sentenciado.