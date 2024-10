Pone estos carteles en su portal por Halloween y arrasa: 5.000 'me gusta' y subiendo

Ya se acerca Halloween, una fiesta que en España tiene grandes partidarios y enormes detractores, sobre todo aquellos que piensan que ese evento no pinta nada en España y que no se debería celebrar aquí.

Con todo, es algo que a los más pequeños les suele encantar, así que cada vez más los colegios se llenan de adornos sobre la temática y las casas, también. En ese contexto se entiende el éxito enorme que está teniendo un cartel que una persona ha puesto en su portal para avisar a sus vecinos.

El letrero es obra de la usuaria de X @NoeCabrera1802, quien ha escrito: "Como me sobra tiempo ya he puesto los carteles de Halloween de la comunidad, que cada año los peques se lo pasan genial y de esta forma no molestamos a los vecinos que no participan".

En la nota se puede leer: "Como otros años, vamos a organizar para los niños de nuestra comunidad la tarde del truco o trato. Será el 31 de octubre sobre las 18.30-19.00".

"Los vecinos que quieran participar y entregar chuches a los niños dejarán un distintivo de Halloween en su puerta para que sepamos que podemos llamar sin molestar a nadie", señala.

"Aquí, dibujos para quien no tenga nada que poner en su puerta (puede ser un cartel escrito Halloween)", añade, junto a unos cuantos dibujos que ha dejado con el letrero.

La idea ha tenido gran éxito en las redes sociales, donde rápidamente ha superado los 5.000 me gusta. "Oleee!! Super ideaza para esquivar a los vecinos sin sangre! Jajaja", dice una persona.

"Qué buena idea! Lo voy a proponer en el grupo de la urbanización y que los peques se ahorren el enfado de algún vecino", señala otra.