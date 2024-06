Pone esta foto desayunando en Asturias y despierta la envidia en las redes

El tuitero @pu_ta_bi_da ha publicado un tuit en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que ha subido una foto de su desayuno en Asturias que ha despertado la envidia y admiración de los demás tuiteros.

En la fotografía se puede ver cuál es el desayuno del creador de contenido, que consiste en dos huevos fritos con patatas y jamón serrano, un café y varios trozos de un pan de bastante calidad.

Pero lo mejor de la imagen no es el desayuno, sino el lugar desde el que el tuitero está disfrutando de la primera comida del día, que es ni más ni menos que una terraza al aire libre en medio de la naturaleza y con unas espectaculares vistas a las montañas.

Junto a la fotografía, en la que se puede ver como el tuitero está desayunando en una ubicación privilegiada, en medio de un monte y con un cielo totalmente despejado, éste ha publicado la frase: "Pregunta seria: ¿La gente de fuera de Asturias es feliz?".

El tuit, que ha conseguido ya más de 262 visualizaciones y 3.000 me gustas, ha recibido un aluvión de comentarios respondiendo a la pregunta y señalando la suerte que tiene el creador de contenido de poder disfrutar de esos lugares: "No, no lo somos", "La gente fuera de Asturias te tiene envidia insana", "Sí, cuando vamos de visita a Asturias".

Asimismo, otros tuiteros han aprovechado la sección de comentarios para publicar fotografías de sitios llamativos de sus comunidades autónomas como, por ejemplo, Menorca, Valencia o Granada.