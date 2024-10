Pone los pantalones a lavar y se le encogen, pero el resultado es peor de lo esperado

La lavadora es un mundo aparte para los más jóvenes (y no tan jóvenes, basta con inexperiencia). A la hora de independizarse, si no se ha aprendido antes, es una de las primeras cuestiones y obstáculos en el camino de la emancipación. Aunque lavar la ropa sea un proceso sencillo, al final se acaba estirando el chicle, pues siempre hay datos que se escapan de nuestras manos.

Ha sido lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok @Mtcgv. Haya sido su culpa o no, la verdad es que a partir de ahora tendrá mucho más cuidado al meter según qué prenda dentro de la lavadora.

"Mi madre me acaba de decir que se me han encogido unos pantalones", ha afirmado al principio del vídeo. No le preocupaba en un principio porque ella pensaba que encogerían un poco, lo normal en algunas prendas de vestir. Sin embargo, ha sido MUCHO peor de lo esperado.

Llegado el momento de enseñar los pantalones, lo ha hecho cogiéndolos con dos manos, pero hubiera bastado solo uno. Ha encogido tanto que parecían haber estado fabricados para un bebé de como mucho siete años. El resultado ha sido tan exagerado que casi un millón de personas han visto el vídeo y el botón de 'me gusta' ha sido presionado 114.000 veces.

La publicación ha durado tan solo 15 segundos y apenas ha articulado palabra, pero su verdadera reacción está en su rostro. La cara que ha puesto al decir "el pantalón", lo ha dicho todo. Han sido más de 380 comentarios con ironías de todo tipo: "Siempre lo he dicho, Zara Kids todo unas cosas monísimas".

Si ha encogido tanto ha sido porque los pantalones estaban hechos de lana. Este tipo de composición se encoge con mucha mayor facilidad, pues absorben más agua durante el proceso de lavado. Se recomienda, en este caso, utilizar agua fría o más bien tibia.