Pregunta a varios latinos cuál es la comida española que menos les gusta y... hay sorpresa

El creador de contenido Mario Colomina (@mario_colomina) ha salido a la calle para preguntarle a los latinos que viven en Barcelona cuál es el plato típico de la gastronomía española que les gusta menos.

Para sorpresa de los españoles, la mayoría de los entrevistados han coincidido en su respuesta: la paella es el plato que menos les convence.

"La paella. El sabor no sé, no me gusta", ha respondido una mujer guatemalteca, algo en lo que ha coincidido también un chico colombiano, que ha matizado que, en concreto, la de mariscos no le gusta nada.

Por su parte, una mujer chilena también ha elegido la paella como el peor plato del recetario español, aunque ha apuntado que ha probado paellas "que son buenísimas, super ricas", y otras que no le acaban de gustar.

Por otra parte, una entrevistada mexicana ha destacado que, para ella, el alimento español que más le ha decepcionado son los churros, y ha asegurado que en México están más buenos porque son más dulces y más alargados. "Toda la comida mexicana es mejor que la española, tiene más sabor", ha añadido.

Sin embargo, otra mujer mexicana ha diferido de su compatriota, afirmando que, para ella, el peor plato de la gastronomía española es "alguno de pescado", ya que ha apuntado que, en ocasiones, el sabor de estas elaboraciones es demasiado fuerte.

Además, también han sido señalados platos como la fideuá, la tortilla de patatas, los calçots y las lentejas; y, aunque estas últimas legumbres no son únicamente una elaboración española, el chico peruano que las ha elegido como peor plato ha explicado que en España se cocinan diferente, ya que en Perú los guisos se comen con arroz.

Sobre los calçots, unas cebolletas tiernas típicas de Cataluña, que se comen a la brasa y untadas con una salsa específica, Romesco, hecha con tomate, ajo y frutos secos, el entrevistado argentino ha dicho que le parecen "sosas, rancias" y que no le dicen nada.

Asimismo, el tiktoker también ha preguntado a los entrevistados cuáles son los mejores platos de las gastronomías de sus países, y ellos no han dudado en enumerar las elaboraciones que para ellos son una delicatessen.

De Ecuador han destacado el encebollado, que ha sido definido como una sopa de pescado; de Colombia la bandeja paisa, las empanadas, las salchipapas y las mazorcadas; de Argentina "el gran asado", y de México los tacos, ¡y el mezcal!

Por último, la mujer chilena ha destacado de su país la empanada de pino, el pastel de choclo, la cazuela de vacuno y el pisco chileno, que ha explicado que es diferente al peruano porque el chileno tiene un color diferente, transparente, y un sabor más fuerte, y que, en cambo el pisco sour -peruano- tiene otros sabores, siendo más dulcecito.