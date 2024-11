Pregunta si es normal que ocurra esto cuando alguien te invita a comer a su casa

La tiktoker española @nellyzng, con casi medio millón de seguidores, ha dejado sobre la mesa una importante cuestión que quizá muchos se han planteado pero que muy pocos se han atrevido a verbalizar con otras personas cercanas.

"¿Es normal que tú me invites a comer a tu casa y acabe yo pagando lo que has cocinado o lo que has pagado para que yo coma?", se ha preguntado antes de exponer la situación en concreto.

Ha contado que son tres amigas: la española que es ella, la portuguesa y una de Letonia. Fue esta última la que las invitó a comer: "En general, en España, cuando te invitan a comer a una casa cocinamos nosotros pero ella no, decidió pedir pizzas".

"La portuguesa tiene la misma cultura que en España. En eso que pide las pizzas, estamos comiendo y nos vamos a ir y dice que tenéis que poner cada una equis dinero. La portuguesa y yo nos quedamos en plan...", ha añadido.

Por último ha contado que ella eso no lo ve normal porque si invitas a alguien a comer a una casa "¿por qué tengo que pagar mi comida?": "No entiendo. Puedo entender que hay diferentes culturas y lo que tú quieras pero no es normal. Lo siento, no es normal".