Pregunta a qué clase social pertenece ganando 2.500 euros al mes y, claro, llueven las respuestas

El creador de contenido Alex Tensso (@alextensso), que también trabaja de camionero, ha compartido una reflexión después de estar una semana con los ánimos muy bajos y ha acabado mucho más allá de la nómina que recibe cada mes, tirando por lo que hace en su poco tiempo libre.

"¿Alguien me explica en qué rango de dinero uno empieza a vivir bien? Porque yo, siendo camionero, con 2.500 euros al mes de media, considerando en mi opinión, que eso era ya una nómina tirando a alta, me he dado cuenta esta semana de que no, no lo es, porque la gente que tiene una buena nómina no hace lo que hago yo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 729.000 visualizaciones y 34.000 'me gusta'.

Según ha creído, su clase social sería baja, "aspirante a media", volviéndose a preguntar cuánto hay que cobrar para vivir bien. Sus declaraciones han generado revuelo, ya que más de los 2.400 usuarios que han comentado, opinan que es un salario fuera de la media de gran parte de los españoles que tienen un trabajo "medianamente normal".

Sin embargo, él ha pretendido ir mucho más allá y se ha puesto de ejemplo en cuanto a que, si su salario es más que aceptable, no tiene tiempo libre. "Lo que hice fue jugar todo el día a ser obrero en casa porque no quiero pagar para que me reformen el baño, en mi rato libre trabajo, me siento cansado", ha afirmado.

"No eres clase baja, eres tacaño", le ha contestado el usuario 'F. M. C', que ha recibido también la respuesta de Álex: "También". "Si tú eres clase baja con 2.500, los que cobramos 1.300, ¿qué somos?", ha preguntado el usuario Mike Koms.