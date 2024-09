Pregunta qué hacer tras lo que le ha pasado con un cajero de Mercadona y el debate se pone intenso

Una usuaria ha provocado un encendido debate en las redes sociales tras contar lo que le ha pasado con un cajero de Mercadona cuando iba a pagar su compra en ese supermercado.

"Acabo de llegar de Mercadona y había un chico, 'el cajero', que me ha caído en gracia por decirlo así… he pasado hasta por su caja para que me cobrara el y hablar un poco…. No ha parado de mirarme durante toda mi compra pero ahora me quedo con la duda, jajajaja", ha empezado diciendo esa usuaria de Threads.

"Sé el nombre pero… me da cosilla si vuelvo y me lo vuelvo a encontrar, me ha gustado bastante el chico a simple vista, educado y súper simpático!!", ha exclamado antes de preguntar: "¿Qué hago? 😂😂😂😂".

En las cientos de respuestas que ha provocado el asunto hay de todo. Por un lado, están quienes se muestran molestos por la actitud de la usuaria. "Somos simpáticos y agradables, y sobre todo educados, PORQUE ES NUESTRO TRABAJO y nuestra obligación", dice una persona, que añade: "Por favor, dejad de ver 'cosas' e intencionalidad en 'miradas', solo estamos trabajando. De verdad, las películas de vuestras cabezas dan para libro".

En ese mismo sentido, otro dice: "Lo estás acosando con la mirada y con tu actitud. Él está trabajando, no le molestes. No hagas comentarios sobre su cuerpo que no te ha pedido. No lo sexualices ni cosifiques. Paga y vete. O mejor pasa por otra caja".

También hay quienes hacen propuestas: "Habla con el vigilante y le das tu IG para que se lo dé. Consejo de vigilante de Mercadona jeje". "Dile que si se toma una cerveza contigo cuando termine. No tienes nada que perder!!! La vida son dos días!!", dice otro.

Y otro señala: "La cantidad de comentarios absurdos que estoy leyendo… Lánzate y háblale la próxima vez para un café o para que te de su número, qué hay de malo? Que te dice que no pues hasta luego, pero al menos inténtalo 🤷🏻♀️ qué negativa es la gente…".