Preguntan a Anabel Alonso si los deportistas no deberían posicionarse: da una réplica para enmarcar

La actriz Anabel Alonso ha dado una respuesta muy en su estilo cuando le han preguntado qué les diría a todos aquellos que creen que los actores no deben posicionarse ni hablar de política y limitarse a actuar.

En una entrevista en El Español, Alonso ha sido certera: "Puedes entretener y hacer pensar o remover conciencias". La actriz ha subrayado que, por eso, "lo primero que se quieren cargar es la cultura".

"¿Por qué será que lo primero que quieren mutilar son los libros, el teatro o las películas? Por eso mismo, porque plantean cuestiones humanas y sociales, y abren las mentes. Yo no sé, por ejemplo, por qué los deportistas tampoco pueden opinar. Todos somos personas", ha asegurado.

Las palabras de Anabel Alonso hacen referencia a la polémica que se desató durante la Eurocopa, cuando el francés Mbappé se posicionó en contra de la ultraderecha y el portero de la selección española Unai Simón aseguró que los deportistas no deberían entrar ahí.

"Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no", señaló.

"No sé si deberíamos hacer estas cosas. Porque yo aquí, presente ante vosotros, soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento, aquí con vosotros, es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades", insistió Simón.

Anabel Alonso, en cambio, señala en El Español: "Yo creo que haces tu profesión lo mejor que puedes y luego tendrás tus opiniones. Pues anda que en Estados Unidos no se significan todos y son estrellas mundiales por un bando o por otro, republicanos o demócratas, y qué pasa. Pues no pasa nada".

"Porque es evidente que siempre vas a ser partidario de alguien, ¿no? Sobre todo, cuando enfrente hay una extrema derecha, una intolerancia, y se quiere volver atrás en los derechos conseguidos, a mí me parece que hay que alzar la voz", ha reflexionado.