Preguntan a Boris Izaguirre si cree que Juan Carlos I debe volver a España y su réplica es para verla

El escritor Boris Izaguirre ha estado este viernes en el plató del programa de Gemma Nierga en TVE, 59 segundos, y no ha dudado en hablar en unos términos clarísimos sobre Juan Carlos I.

Preguntado sobre si cree que el emérito debería regresar a España, él no ha dudado en contestar de forma rotunda. "La verdad, como es una cosa que me afecte personalmente, pienso que no debería volver", ha asegurado.

"Y es maleducado, en mi opinión, de nuestra parte, estar fastidiando la vida de un multimillonario. Porque para vosotros, el rey Juan Carlos está bien como el rey Juan Carlos, pero, hoy en día, es un señor multimillonario", ha señalado.

Boris Izaguirre ha defendido que el emérito está haciendo "eso que a los multimillonarios les encanta". "No pagar impuestos", ha apostillado el escritor venezolano.

"Él vive en un lugar dónde no se pagan impuestos o dónde hay una especie de libertad con respecto a eso. Entonces, es mejor que en su nueva etapa siga allí", ha sentenciado.