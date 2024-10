Preguntan a Ester Expósito si tiene trato con la princesa Leonor y acaba haciendo esta confesión

La actriz Ester Expósito fue una de las invitadas entrevistadas de este miércoles, junto al cantante Dani Fernández, al programa de La Revuelta, que presenta el humorista David Broncano en La 1 de TVE.

Durante la entrevista, la intérprete fue preguntada por si tenía trato tanto con la princesa Leonor como con la infanta Sofía. Ella confesó que no antes de que Broncano siguiera insistiendo y justificando el motivo por el que le hace la pregunta. "La monarquía es muy noble, muy aristocrática, pero ellas tienen 20 años y serán fan de Ester Expósito", argumentó el presentador.

"No lo sé, pero ojalá (sean fan de ella). Yo he pensado lo de si saldrán de fiesta, ligarán, etc", contestó Expósito, que reconoció que ni a Leonor ni a Sofía se las ha encontrado de fiesta, pero que sí que ha coincidido con Froilán.

Ahí es cuando Broncano le preguntó por la actitud que llevaba el primo de Leonor. "Normal, estábamos en un grupo en común cuando Élite y normal".

"Vería la serie... pero está invitadísimo. Le hemos invitado muchas veces y nunca ha venido, a mí me gustaría que viniese", finalizó el presentador, bromeando con que si ya lo hiciera con su abuelo, el rey Juan Carlos, alucinaría.