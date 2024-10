Preguntan a Estopa qué es lo que más les preocupa y su respuesta merece ser vista en bucle

Los hermanos David y José Muñoz, que forman el exitoso grupo de música Estopa, han contestado a qué es lo que más les preocupa durante la alfombra roja previa a la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2024, que se ha celebrado este martes en el Museu Marítim de Barcelona.

Desde los micrófonos de la Cadena Ser les han informado que el barómetro del CIS publicó el pasado 18 de septiembre que un 30,4% de los españoles cree que la inmigración es el principal problema que hay en España. En junio, la inmigración era el noveno problema de los españoles en este sondeo para el 11,2% de los encuestados, mientras que en julio ya ascendió al cuarto problema, con un 16,9%.

Además, en el sondeo especial monográfico que lanzó el Instituto 40dB para El País y la Cadena SER sobre inmigración constató de nuevo que los números y las sensaciones son diferentes en nuestro país. Los más de 2.000 encuestados creen que hay más del doble de inmigrantes (30,2%) y para el 57,2% son "demasiados", pero al ser preguntados por la experiencia personal con ellos, los votantes de todos los partidos la juzgan de forma positiva.

Por todo esto fueron preguntados los hermanos Muñoz, que volvieron a demostrar su conciencia social. "¿Cuáles son los temas que más os preocupan?", les cuestionaron.

"A mí me preocupa madrugar", dijo en un primer momento José entre risas. David se puso más serio: "La inmigración no me preocupa, me preocupa la intolerancia". Ahí es cuando José contestó de forma seria añadiendo que "las guerras" sí le preocupan.

Estas respuestas de ambos no tardaron en hacerse virales gracias a que el usuario de X Estopa Studio la difundieron al momento. Muchos aplaudieron sus mensajes.