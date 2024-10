Preguntan a Guillermo Toledo si iría a 'El Hormiguero' y acaba diciendo todo esto del programa

Guillermo Toledo está de estreno. El actor ha estado en varios medios de comunicación hablando de su nuevo proyecto llamado La última noche en Tremor, que se ha estrenado recientemente en Netflix.

Además, el intérprete estará también en Escape, lo nuevo de Rodrigo Cortés. Una cinta protagonizada por Mario Casas que está producida por Martin Scorsese y que se estrena el próximo 31 de octubre en salas.

En esta ronda de entrevistas promocionales, Guillermo Toledo ha estado en Los40, donde le han preguntado si iría a El Hormiguero a hablar de su nuevo proyecto y no ha podido ser más claro.

"No me va a invitar y no iría en cualquier caso. Creo que tenemos que hacer un boicot a este señor. Yo estuve hace la tira de años, ya no me acuerdo. Acababa de empezar y Pablo Motos no tenía ese protagonismo, era todo más coral", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido: "Creo que ha pasado a ser un programa de entretenimiento a ser un programa de propaganda ideológica de extrema derecha".