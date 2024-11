Preguntan a Itziar Ituño cómo se toma las críticas cuando da su opinión y no escatima en sinceridad

La actriz Itziar Ituño está por estrenar la serie Detective Touré en Televisión Española y ha concedido una entrevista en la sección verTele de El Diario en la que ha hablado de la nueva obra y una de las preguntas ha dado que hablar.

Ante la cuestión de cómo se toma que la critiquen cuando da su opinión abiertamente, no ha escatimado en dar su punto de vista, restándole, en cierta parte, importancia. "Que te critiquen en una sociedad no me parece mala cosa, nadie tiene que estar de acuerdo con tu manera de pensar", ha afirmado en entrevista del citado medio.

Sin embargo, sí que ve un problema en que "te anulen, que te cancelen, que te aparten, que te quedes sin curro, que te discriminen por razones ideología". Añade, además, una cita de lo que dijo la cantante argentina Mercedes sosa: "Tener ideología es un derecho".

"Somos actores, no por eso hemos comprado la patente de idiotas. Somos parte de esta sociedad, todo lo que pasa en el mundo me interesa como socióloga, y me traspasa, me permea", ha proseguido. Sobre el altavoz que personalidades como ella ha podido tener, ha opinado que lo usa cuando le nace "sin tratar de adoctrinar a nadie, pero por qué no voy a decir lo que pienso cuando me preguntan".

"Tampoco yo voy buscando guerras, pero tengo todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a pensar e incluso a decir lo que pienso", ha confesado. Ha insistido nuevamente en el fastidio que supone el insulto: "Que bueno, también es un desahogo, hasta ahí asumo, pero las amenazas me parecen muy heavy".