Preguntan a José Sacristán si "antes todo era mejor" y suelta una frase para grabarse a fuego

El actor José Sacristán ha sido tremendamente rotundo en su respuesta cuando le han preguntado si opina, como algunos rostros conocidos, que otros tiempos pasados fueron mejores en España.

En una entrevista en La Vanguardia le han planteado: "¿Tú no eres de los que ponen en duda los valores o formas de hacer de las generaciones más jóvenes, no eres de 'antes, siempre todo era mejor?".

"¡No, no, no! ¡Es que no es cierto!", ha exclamado antes de citar a a la periodista Nieves Concostrina: "Cualquier tiempo pasado fue anterior, nada más".

"Hay cosas que lógicamente cambian, la desacralización de la sala cinematográfica, por ejemplo. Pero es, ¿qué vas a hacer? ¿Rasgarte las vestiduras?", ha preguntado.

Además, ha celebrado: "Yo tengo en mi casa un cine donde veo películas, puedo ver Lo que el viento se llevó con una calidad de imagen mejor que cuando se estrenó. Y es formidable trabajar con gente joven".

En ese sentido, Sacristán ha subrayado que, "posiblemente lo mejor" que le está pasando de "seguir en este oficio es poder trabajar con gente joven".

"Este es un aprendizaje permanente, pobre de aquel que dice que ya lo sabe todo. Hay quien tiene talento y hay quien no lo tiene, hay quien es más simpático y hay quien es buena gente y hay quien es un hijo de puta… Pero eso ha pasado toda la vida y seguirá pasando", ha remarcado.