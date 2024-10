Preguntan a Juan Diego Botto sobre si hablar de política le podría afectar y acaban mencionando a Almodovar

El actor Juan Diego Botto ha concedido una entrevista al diario El País que ha sido publicada este martes y en la que ha sido preguntado por si alguna vez ha temido que el hecho de hablar abiertamente de política, como acostumbra a hacer, le puede jugar una mala pasada y ver cómo le cierran puertas.

Botto ha afirmado que la necesidad de expresarse que puede tener "no tiene que ver con el hecho de que sea actor" sino con que el de ser "ciudadano". "Y como cualquier otro ciudadano, vivo en comunidad y tengo el derecho y quizá también un poquito el deber de decir lo que pienso, igual que un fontanero o un electricista va a una manifestación y se expresa públicamente, en la misma medida pues lo hago yo. Lo que pasa es que a mí se me escucha más por el trabajo que tengo", ha explicado.

El actor ha contado que cuando ve lo que está ocurriendo en Gaza, que ha descrito "un genocidio en curso", tiene que opinar: "Me atormenta pensar que seguimos con nuestra vida cotidiana mientras el horror sucede a escasos kilómetros de aquí. No sé si me iría mejor si no lo hiciera. No lo sé. Me da igual".

Entonces Carlos Primo, el periodista de El País, le ha recordado que Pedro Almodóvar habló del auge de la extrema derecha en el discurso que dio al recoger el premio en Venecia. Ahí ha sido cuando Botto ha recogido el guante y ha hablado del cineasta dejando la siguiente reflexión.

"Fíjate: Almodóvar, que se posiciona abiertamente, acaba de ganar el León de Oro en Venecia. Es decir, no le puede ir mejor. Evidentemente hay gente que lo considerará el demonio y le criticará por las cosas que dice, pero eso no está afectando a su trayectoria. Es de lejos el director español más internacional y, con Buñuel, el más premiado. Por suerte hay una autonomía entre una cosa y otra", ha pronunciado.

Botto ha terminado diciendo que con las críticas hay que vivir, algo que ha valorado como que está bien. "Si expresas una opinión tienes que aceptar el hecho de que haya gente a que no le guste tu opinión. Eso forma parte del juego, siempre y cuando sea de forma respetuosa", ha rematado.