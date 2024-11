Preguntan a Oskar Matute si iría a 'El Hormiguero', dice que no, pero no por el motivo esperado

Estas últimas semanas el nombre de Pablo Motos ha estado sobre la mesa de las redes sociales y la prensa digital y televisiva después de que David Broncano revelara en La Revuelta que El Hormiguero prohibió emitir la entrevista con Jorge Martín.

Ya ha pasado más de una semana y el piloto campeón de MotoGP ya ha concedido su entrevista al programa de Motos y una nueva en La Resistencia el pasado jueves 28 de noviembre. Sin embargo, el tema ha seguido caliente con la opinión de muchas personalidades sobre ambos programas.

El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha sido preguntado por Héctor de Miguel, en Hora Veintipico de la Cadena SER, si ha ido a El Hormiguero y su respuesta no ha podido ser más irónica. En tono de broma, lo primero que ha mencionado es que no ha ido: "Y no tengo la tarjeta (del Hormiguero) tampoco, ni nada".

El tono de sus respuestas sobre este tema de actualidad ha sido muy bromista. El motivo por el que no iría, según ironizó el portavoz, es porque es "más alto" que Pablo Motos. "Me va a tener que poner ahí sentado en el suelo o algo así para estar a la par", ha añadido.

Otro de los 'motivos' por los que no iría es por la poca confianza que tiene en los experimentos. "Seguro que ese día los experimentos estos raros que deben hacer, o que antes hacían, seguro que salen mal conmigo y acabo yo ahí...", ha rematado.