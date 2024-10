Preguntan a Patricia Conde por el "cambio físico" de Dani Martín y ella es sumamente contundente

La presentadora Patricia Conde ha sido sumamente contundente cuando un periodista le ha preguntado qué opina del "cambio físico" que, a su juicio, ha experimentado últimamente el músico Dani Martín, que precisamente fue pareja suya.

"¿A ti te ha sorprendido el cambio de físico de Dani Martín en algún momento? Porque hemos visto que ahora está más delgado", le han dicho a Conde durante un acto.

"¿Qué le ha pasado?", ha querido saber la presentadora. "Nada, que estaba muy delgado y nada, la gente como que se... sorprendió de ese cambio de físico", le ha aclarado el periodista.

"¿Pero desde cuánto es noticia eso?", ha preguntado la presentadora. "Si te sorprende el cambio físico de Dani Martín", ha vuelto a preguntar el reportero.

"No. Lo que me sorprende es que la gente tenga tanto tiempo libre para estas cosas. Que la gente haga lo que quiera, que no tenemos que estar tan pendientes de lo que haga el otro", ha sentenciado Patricia Conde.

"Yo creo que, si estuviéramos más pendientes de nosotros mismos e hiciésemos todo lo posible por cumplir nuestras metas y sueños, sería todo mucho mejor. Ya te digo que no estoy al tanto, hace ya bastante que no hablo con él, pero tampoco estoy muy enterada", ha asegurado.