Preguntan a Patricia Pardo sobre quién ha sido el gran triunfador de 2024 y no tarda ni un segundo en mencionar a Broncano

La presentadora Patricia Pardo ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que no ha dudado en hablar de algunos temas de actualidad y decir sin tapujos el que cree que ha sido el gran triunfador televisivo de 2024.

"Televisivo, sin duda, David Broncano. Ha conseguido copar todos los titulares prácticamente a diario. Ha sabido conectar con la gente joven, posicionarse con un nuevo lenguaje mucho más cercano", ha señalado.

Patricia Pardo ha explicado que el parece que el presentador de La Revuelta "se está tomando una caña con sus espectadores entre risas cada noche". "Creo que es el gran nombre propio de la televisión de este año", ha reconocido.

A nivel internacional, la presentadora ha asegurado que el nombre propio es el de Dominique Pelicot. "Es el símbolo europeo del feminismo indiscutiblemente y previsiblemente va a sustanciar un cambio crucial en las leyes francesas, poniendo el consentimiento en el centro del debate como ya ocurrió aquí con el caso de la Manada", ha expuesto.

Al preguntarle por el personaje famoso con el que le gustaría tomar las uvas, no ha dudado en exponer que, por un lado, "con Amancio Ortega". "Es mi obsesión, lo reconozco, me encantaría hacerle una entrevista para hacer balance no solo de este año, sino de su vida entera", ha revelado.

Patricia Pardo ha hablado que ella invitaría a dos políticos a cenar en Nochevieja. "Yo invitaría a buen marisco a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso, mano a mano, los dos. Creo que no haría falta ni una gota de alcohol para animar la velada (risas). Sería una gran noche para rematar el año", ha ironizado.