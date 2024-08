Preguntan a Santiago Segura si sigue siendo de izquierdas y deja esta reflexionada respuesta

El director de cine Santiago Segura ha respondido con una reflexión que lo dice todo cuando le han preguntado si sigue siendo de izquierdas.

Ha ocurrido durante una entrevista en El Mundo, en la que ha respondido con sinceridad: "Pues ya no lo sé". Luego ha profundizado más en el tema: "Yo creo que sí, pero con la izquierda actual nunca se sabe".

"Como cada vez está más enfrentada entre sí y nadie les parece suficientemente rojo... El otro día estuve en una cena con Carlos Boyero y me preguntó: '¿Ya eres facha tú también, como yo?'. Y le respondí: 'Seguramente. Si tú lo eres, Serrat lo es, Sabina lo es... Imagino que yo también", ha señalado.

Segura también da una rotunda respuesta a todos aquellos que llaman "subvencionados" a los cineastas.

"Creo que la subvención es necesaria para el cine español como lo es en todos los países de Europa, pero yo llevo tres películas sin coger ni un euro público. Si puedo hacer la película sin subvenciones, mejor y que se las den a otros que lo necesiten como las he necesitado yo muchas veces", asegura.

Dicho eso, recuerda que "la industria automovilística, que se supone que es boyante, está super subvencionada, mucho más que el cine".

"Esa derecha rancia cree que el Estado nos subvenciona alegremente y no es así: ayuda con cuentagotas las cosas que cree que, si no lo hace, morirían y sería un perjuicio para para el tejido de la industria. Si la cultura no nos reportará nada, el Estado no la subvencionaría", avisa.