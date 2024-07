Preguntan a un niño de segundo de Primaria por el curso en el que está y su respuesta es de sobresaliente

Los más pequeños de la casa suelen dejar algunos comentarios muy sinceros que acaban haciendo el día a sus progenitores, pero también a los profesores con los que comparten su día a día en el colegio.

Algo muy parecido a lo que ha pasado con el hijo de la usuaria @iamdoomling, alumno de segundo de Primaria, después de que le preguntaran por el curso en el que estaba estudiando.

"Le preguntaron a mi hijo en que grado está y dijo: 'Segundo de primaria, después viene la secundaria, la universidad y hacer terapia'. Bueno", ha relatado en la publicación en la red social X.

La madre no ha dudado en contarlo en redes sociales y se está compartiendo como la pólvora. Lleva más de 26.000 me gusta en pocas horas, con decenas de comentarios de gente que no ha dejado de aplaudir.

"Quisiera haber sido tan sabio a esa edad" o "hablando tantos idiomas, eligió hablar con la verdad" han sido algunas de las reacciones:

quisiera haber sido tan sabio a ésa edad jaja

le falto lo de trabajo entre univ y terapia pero se acerco bastante! — Alez __ 💛 (@alez_arg) July 6, 2024