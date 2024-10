Prueba el menú militar francés, ve de dónde viene uno de los sobres y arrasa

El creador de contenido @Jesusansal ha sorprendido a propios y extraños después de probar una ración militar francesa de todo un día, dando su punto de vista y preguntando a los usuarios si creen que es mejor que la española.

Lo primero que ha pensado nada más acercar la caja es que "huele a químico, pero yo siempre estoy con el químico en la boca". "Los pobres militares, como fallen el abrefácil, se quedan en el sitio", ha dicho con sarcasmo, que no ha faltado en la mayoría de sus vídeos en general.

"Esto es muy diferente a la comida militar española, qué quieres que te diga", ha afirmado nada más abrir la caja de cartón. "Parece una compra en el Mercadona francés", ha comparado. Ha empezado por el entrante, paté de pato con el que ha untado las galletitas (de chocolate, de cereales y salados).

"El paté es muy denso, mucha grasa, no me gusta", ha opinado. Al probar la sopa de sobre, su opinión no ha distado mucho de la anterior: "Qué asco...". Por otro lado, hay dos platos principales: el chili con carne y pasta con atún, sésamo y jengibre. En la ración también incluyen unos calentadores para la comida.

"No es nada como en la foto", ha confesado al ver la pasta con tomate y atún, pero le ha gustado bastante. Además de las comidas, también incluye varios snacks dulces y salados, muchos de ellos energéticos, además de bebida isotónica.

Le han sorprendido los dátiles: "Muy bueno el dátil francés, di que sí". Lo que más le ha hecho alzar la voz ha sido el colacao hecho en alicante: "Esto es una copia del Colacao".