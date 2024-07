Prueba las patatas para la Air Fryer de Mercadona y se queda sorprendida

La influencer Sandra Vega (@sandriuw95) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que prueba una novedad del supermercado Mercadona que la deja sorprendida: las patatas frescas peladas y cortadas aptas para la Air Fryer.

"Estas patatas son nuevas, de Mercadona, y yo las he comprado porque a mí las patatas congeladas no me gustan, pero me gusta tener un apaño", ha comenzado relatando la tiktoker.

"Yo no consigo hacer las patatas normales, las patatas naturales, en la freidora de aire. Entonces como estas son especiales para la Air Fryer pues por eso las he comprado, porque si van bien pues son una opción para tener de vez en cuando", ha continuado.

Así, la creadora de contenido ha precalentado la freidora de aire cinco minutos, para luego extender toda la bolsa de patatas frescas encima de un trozo de papel de horno y dejarlas 18 minutos a 200 grados.

Después de que pasasen los 18 minutos indicados en las instrucciones, la tiktoker ha abierto el aparato y ha pensado que las patatas todavía estaban un poco crudas, por lo que las ha dejado cinco minutos más.

Después de unos 24 minutos, la influencer ha sacado las patatas y las ha puesto en un plato, aunque ha destacado que su pinta no le convence mucho, ya que cree, a primera vista, que no parece que estén del todo hechas.

"Ui, pues están buenas, hostia. ¡Oye, pues están ricas! Están buenas pero en la sartén creo que pueden estar más buenas", ha manifestado la creadora de contenido al probar finalmente el resultado.

"Yo les daría un OK pero no las volvería a hacer en la freidora de aire, compraría el paquete pero las haría en la sartén. Están buenas, la verdad", ha concluido Sandra el vídeo, el cual ha alcanzado el millón de visualizaciones y ha recogido más de 12.500 me gustas.