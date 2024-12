Prueba el turrón de jamón serrano y da un veredicto claro como ninguno: le pone nota y no porque quiera

El creador de contenido Luis Ustarroz (@luisustarrozz), cuyos vídeos se centran, en el mayor de los casos, en probar todo tipo de comida, adaptándose a los tiempos, ha publicado un turrón inédito de jamón serrano.

"La verdad que este año lo de los turrones se está yendo de las manos porque están sacando turrones de todo: de pistacho, de lotus, de tarta de queso, de crema catalana...", ha expresado al principio del vídeo, alcanzando casi el millón de visualizaciones y más de 43.000 'me gusta'.

Este turrón de jamón lleva ya varios años en el mercado y 300 gramos le ha costado un total de 13,40 euros. Su forma y color, tal y como cuenta Luis, "simula una pata de jamón con su pezuña y su carne". En todo caso, ha probado ambas partes.

Ha empezado por la parte negra y su primera sensación es que no le ha gustado nada. "Espero que sea solo esta parte negra, tiene un toque saladito, pero muy leve, sabe solo a almendras, no me termina", ha opinado.

Tras probar la otra parte ha sacado una conclusión muy rápida. "Las dos partes saben igual y la verdad es que esto no sabe nada a jamón, sabe a avellana y poco más", ha apuntado. "No os lo puedo recomendar, esta va a ser la nota más baja que he puesto hasta ahora: un 2 y porque le tengo que poner nota", ha rematado Ustarroz.