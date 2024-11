Prueban comidas típicas de España y el debate que se monta por la paella se vuelve asunto nacional

La joven usuaria de TikTok @Jemmiyo se ha embarcado en una aventura por Europa durante dos semanas. Una de sus paradas ha sido un recorrido por España, siendo Granada uno de los lugares.

Ha sido inevitable no probar parte de la gastronomía española con sus platos más típicos. Para desayunar han tomado churros con chocolate, aunque para algunos no lo eran realmente, sino porras. Sin embargo, la usuaria Alba afirma que esos churros son granadinos.

El bocata de jamón ibérico no ha podido faltar en su selección. El que ha causado mayor debate ha sido la "paella". Al parecer, el arroz no ha convencido a muchos usuarios. "Dios mío, esa paella...", ha comentado la usuaria @cristinatb, alcanzando más de 2.000 'me gusta' de otros usuarios.

Sin embargo, hay otras opiniones, como el del valenciano @alex4m, que ha razonado que eso parece más un arroz de marisco "perfectamente normal, lo criminal sería hace runa paella valenciana mal o hacer un arroz con carne y pescado".

Otros, por ejemplo, le han quitado hierro al asunto: "Con churros, bocata de jamón y paella se lo hemos puesto difícil a la competencia con el resto de países". La usuaria Laura Smiley ha visto un producto típico que les ha faltado: las croquetas.