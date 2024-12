Recibe multitud de quejas por este nombre que le ha puesto a su hija

La creadora de contenido Kariel, quien tiene una cuenta de TikTok conjunta con su pareja Khalifa (@karielykhalifa), ha subido un vídeo a la red social contando un tema que la tiene indignada desde que nació su hija: las críticas y comentarios hacia su nombre.

"Que rabia me da la gente que critica el nombre de mi hija. Cuando estaba embarazada una vez me dijeron: bueno, ya le buscaremos un apodo. Pues no. Le he puesto un nombre precioso para que le llames por ese nombre, no para que te inventes tú uno porque no quieres esforzarte en aprendértelo", ha comenzado relatando la usuaria.

Otro comentario "muy típico" que Kariel ha comentado que le molesta mucho es que, a veces, cuando le preguntan como se llama la niña y ella les dice el nombre le responden con un: "Uh, como para aprendérselo...".

"¿Perdona? Que si fuera un nombre difícil de pronunciar, que se escribe raro... te lo compro. Pero es que el nombre de mi hija es muy sencillo. O sea se dice como se escribe, es que no tiene ninguna complicación", ha asegurado la tiktoker.

"Se llama Inaya. ¿Qué tiene eso de complicado? ¿Me lo explicas? Yo lo que creo es que quieren hacer drama porque si se llamara María no estarías diciendo tantas tonterías", ha concluido la usuaria, visiblemente irritada.

Sin embargo, en la sección de comentarios del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 1,2 millones de visualizaciones y los 50.000 me gustas, la mayoría de usuarios han mostrado su agrado con el original nombre.

"Inaya viene del árabe y significa protección. Es el que tiene compasión y vida de los demás"; Pues a mí Inaya me parece precioso, y además es sencillo de pronunciar"; "Uy, ¡qué bonito! Nunca lo había oído", han comentado algunos internautas.

Y, al parecer, no ha sido la única que ha pasado por esta situación: "Mi peque se llama Enzo y le dicen Héctor, Enzón, Erso... no hay manera. ¡Y eso que tiene cuatro puñeteras letras solo!".