Recoge su primera sandía del huerto y este es el resultado

El usuario de TikTok @stocksandtomatoes, un hombre que dejó su vida en Madrid para irse a vivir al campo, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que enseña cómo le ha salido su primera sandía.

Según ha explicado el usuario en el vídeo, con el que ha conseguido ya 427.000 visualizaciones y 16.000 me gustas, esta es la primera sandía que ha recogido de su huerto, plantada por el mismo.

"Uf, qué ganas de abrirla, eh. Puede ser una decepción, puede ser una alegría... pero igualmente ilusión", ha comentado el tiktoker mientras graba la fruta recién cogida, justo antes de abrirla.

Sin embargo, al cortarla por la mitad se ha dado cuenta de que el resultado final no ha sido el esperado, ya que la sandía está verde en vez de roja. "Hostia, decepción total", ha manifestado entre risas.

Aunque como no hay mal que por bien no venga, este fracaso ha resultado una alegría para alguien, en concreto para sus gallinas, a las que el agricultor les ha ofrecido la fruta verde.

"Mirad gallinitas lo que os traigo, mirad que cosa más rica, mirad que suerte habéis tenido de que haya salido mala", se puede oír como les dice a sus animales mientras les lanza la fruta para que la picoteen.

En la sección de comentarios, los usuarios le han informado de que no es que la sandía estuviese mala, sino que la ha recogido antes de tiempo. "No te a salido mala, es que la has cortado 15 días antes", han apuntado.