Una churrería conquista a media España por lo que hizo durante un 'diluvio'

El tuitero Eric Santmartí (@ericsantmarti), un chico catalán que está realizando en solitario la etapa norte del Camino de Santiago, ha contado en su cuenta de X una anécdota que confirma la calidad humana de dos churreros de Cantabria.

El catalán ha explicado que mientras estaba caminando se vio sorprendido por un gran diluvio y que, al verle bajo la lluvia, una pareja se ofreció a recogerle e incluso le invitaron a una taza de chocolate caliente en su churrería para recobrar el calor corporal.

"Esta pareja me salvó de un diluvio cuando me recogieron en medio de la carretera mientras caminaba. Me invitaron a su churrería con una taza de chocolate caliente y hoy por la mañana han vuelto a hacerlo", ha relatado el tuitero.

"Hay gente que es buena por naturaleza y ellos lo son. Ídolos, nada más", ha expresado el creador de contenido, mostrando su agradecimiento y adjuntando una fotografía de él con la pareja en su churrería, que es la Churreria Cantabria, en el municipio de Laredo.

Una bonita historia que ha emocionado a los usuarios de la red social, alcanzando los más de mil me gustas en tan solo unas horas, además de múltiples comentarios señalando la suerte que tiene de haberse encontrado con gente tan generosa y buena.