Recuerda la vez que le pidieron "papel" en la universidad y su reacción es para enmarcar

La usuaria de X @RocioMDP ha responiddo a una publicación contando su propia experiencia cuando le pidieron papel estando en la universidad y lo que hizo entonces ha provocado una oleada de reacciones.

"Acordándome muy fuerte de un día en la uni en la que un tío me pidió papel y yo saqué mi carpeta de la mochila y le di dos folios. Me miró como si fuera tonta y se fue", ha contado en la publicación, que acumula más de 2.000 me gusta. Y ha sentenciado: "Despistada desde joven".

Además, en otra publicación ha dado las gracias por las respuestas contando que les ha pasado algo parecido. "Estoy contenta de no ser tan pava en solitario, me alegro de que seamos muchas", ha concluido.