Recuperan lo que Guillermo Fesser dijo de Ayuso hace tres años y vuelve a compartirse masivamente

El periodista Guillermo Fesser pronunció unas palabras en mayo de 2021 sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se han vuelto a hacer virales en redes sociales en las últimas horas.

"Hace mucho tiempo que no vivo en Madrid y ni disfruto ni sufro lo que hace la señora Ayuso. Pero bueno, yo puedo decir lo que he visto de Trump. Puedo decir las cosas que me parece que están ocurriendo en el mundo del populismo y cada uno que saque sus conclusiones", señaló.

Fesser habló de lo que estaba haciendo por aquel entonces Donald Trump y aseguró que en Estados Unidos "llegó a la política con un eslogan hueco". "No tenía programa. Tenía una frase vacía, pero grandilocuente, que nadie podía negar. Make America Great Again (Que América vuelva a ser grande)", explicó.

Tras ello, el periodista se pronunció sobre el lema de la libertad que lleva usando varios años Ayuso y fue rotundo. "Yo veo que la señora Ayuso ha puesto libertad. ¿A quién no le va a gustar la libertad? Pero claro, luego rascas y, ¿qué hay debajo?", cuestionó.

"Eso de no hacer nada realmente, pero ir de que eres el salvador de la humanidad y demonizar a los demás, me parece que es muy parecido a lo que ha pasado en las elecciones con la derecha en España, especialmente con Vox y Ayuso se ha sumado", detalló.

Guillermo Fesser justificó que "cuanto más te apropies de los símbolos de tu patria, lo haces de tal manera que a los demás le da vergüenza de sacar la bandera para que no les asocien con ellos". "Hay gente que la usa de una manera que da vergüenza", añadió.

"¿Qué hacen los populistas como Trump nada más llegar al poder? Vosotros veréis a Ayuso hacerlo en Madrid o no, porque no estoy allí. Destrozan las inversiones públicas para dárselo a los privados, a sus amiguitos. Es un método de defensa de privilegios discriminatorios, vestidos de libertad para darle a su amiguito los negocios públicos", sentenció, en unas palabras que han vuelto a sumar en la red social X más de 2.000 me gusta y 74.000 reproducciones.