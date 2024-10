Recuperan estas palabras de Eduardo Garzón sobre Pablo Motos y se comparten sin parar

Unas palabras que el economista Eduardo Garzón le dedicó hace dos años a Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, se están compartiendo y comentando ahora masivamente.

Garzón hizo aquellas declaraciones en el programa de Cuatro Todo es Mentira, después de un anuncio en el que el Ministerio de Igualdad criticaba de forma velada algunas preguntas del presentador a mujeres.

Según dijo en aquel momento el economista, Motos "sí ha hecho algo y es importante porque no estamos hablando de una persona que está de colegueo con su amigos en una barra de un bar, sino que está dirigiendo un programa en prime time".

"Quizá lo que sale en el anuncio del Ministerio de Igualdad sea lo de menos, sino que es que ha habido un montón más de comportamientos machistas claramente, objetivamente, machistas por los que incluso una de las aludidas, Virginia Maestro, dijo públicamente en Twitter que se sintió incómoda, que fue un comportamiento irregular y cuanto menos machista", dijo Garzón.

Además, subrayó: "Y, como ese, que un presentador toque el culo a una invitada, o que haga bromas sobre las tetas, son comportamientos machistas".

"Estaremos de acuerdo en que no está maltratando a nadie y no es algo muy grave, pero sí al menos debería conllevar un perdón si esta persona entiende que está haciendo un comportamiento indeseable y lo que no puede hacer es enrocarse y decir: aquí no ha pasado nada", se quejó el economista.

En ese punto, otra colaboradora del programa frenó a Garzón para preguntarle directamente: "¿De verdad Pablo Motos es un tío machista?".

"Objetivamente sí. Lo digo así, y todo el mundo que tenga un mínimo de sensibilidad sobre este tema lo sabe y lo acepta. ¿Cómo calificas que trate a las mujeres como cosas en vez de personas?", preguntó el economista.