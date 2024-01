Rencor puro: pone una reseña a un restaurante 25 años después para decir todo lo que no pudo entonces

Según la RAE (Real Academia Española) el rencor es "resentimiento arraigado y tenaz. resentimiento, animadversión, odio, inquina, encono, aversión, aborrecimiento, tirria". Algo así ha debido de sentir la usuaria que dejó una reseña a un restaurante 25 años después de acudir.

La cuenta Soy Camarero, dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería, ha publicado la reseña que dejó una persona hace relativamente poco tiempo en base a una experiencia que se remonta a un cuarto de siglo.

"Mi experiencia es de hace unos 25 o 26 años cuando estos medios de redes sociales aun no existían, pero todavía me queda el mal sabor de boca", empieza diciendo.

Y prosigue: "Estábamos pidiendo presupuestos mi novio y yo (mi marido hoy en día) para celebrar nuestro banquete de boda y cuando conseguimos encontrar el sitio (claro, no había ni navegadores, ni nada de eso), nos recibe un 'señor' (que parecía que le habíamos despertado de la siesta) y sin abrirnos la puerta si quiera, a través de la verja, nos indicó que si no íbamos con la recomendación de algún cliente, no nos atendían".

Explica que ese local no sólo perdió el convite de boda con unos 350 invitados, también los bautizos de sus hijos, comuniones "y muchos otros eventos importantes de la familia que celebramos en la estupenda Alacena del Frare que nos acompañaron hasta que cerraron (iiiiqué pena!!!!)".

Por último tiene una petición: "Espero que hayan mejorado el trato al personal, porque la verdad, a nosotros nos dejó mucho que desear".