Reservan mesa para 25 personas y acaban siendo 40: la gestión del restaurante la aplauden muchos 

Monumental lío entre un restaurante de Gandía y unos clientes por una reserva que primero fue de 25 personas, luego de 27, después 38 y finalmente de 45 comensales. La cuenta Soy Camarero ha compartido las conversaciones y la decisión que ha tomado el local al respecto.

En la primera conversación se puede ver cómo la reserva ya pasa de 25 a 27 personas y piden de hecho si pueden añadir dos sillas más "por si a última hora se añaden dos personas más" ya que "están indecisos".

También piden comer fuera "o bueno como os venga mejor a vosotros para no estar apretados dentro". Desde el local responden que la mesa será dentro "por el frío". Después el cliente vuelve a escribir, pide perdón por tanto cambio, y dice que al final serán 38 y que "esa ya es la lista definitiva sería posible añadir una silla más por si acaso".

Y ahora empieza el lío porque después de reservar 40 personas comentan que ya no quieren ir porque "al decirnos que no había hueco dentro para 40 personas que fuera no podía ser pues al final nada" y piden que se les devuelva los 30 euros de la reserva.

Desde el restaurante dicen que pueden comer fuera y que la señal de 30 euros está precisamente para no perder dinero cuando te dejan tirados una mesa de 40 personas: "¿Nosotros qué hacemos ahora con un comedor de 30 personas vacío? Hemos rechazado un montón de reservas por ustedes. Esto no funciona así. Lo siento".

"Ya pero es que el otro día te dije que éramos casi 40 y te dije que si podía ser fuera y me dijiste que no, que tenía que ser dentro y que solo había espacio para 30-32 personas y me dabas la opción de unos dentro y otros fuera y eso así no es tampoco, no nos íbamos a separar y ahora me dices que sí que me puedes poner la mesa fuera", replica el cliente.

Claro, después el bar responde haciendo un repaso del sainete con las reservas: "No sé quien es usted pero mirando las reservas creo que se está refiriendo a la reserva de Beatriz, que reservaron para 25 personas luego cambiaron a 27 después a 38 y finalmente a 45 personas".

"Claro que sí .Somos unos estafadores porque no permitimos que se burlen de nosotros y nuestro trabajo. Queríamos devolverle la fianza de buenas maneras aunque no se lo merecen pero ya no se la devolvemos. Queremos con ansia que nos denuncie. POR FAVOR. Gracias", añade la hostelera.

El cliente amenaza con poner 40 reseñas negativas: "Bueno qué bien os quedarán esas 40 reseñas negativas. Disfrutarlas y es una pena porque erais un sitio que solíamos pensar siempre de los primeros. Gracias por vuestra profesionalidad".

Y ya como último mensaje, la hostelera responde: "Tranquila señora. Nos hará un gran favor en no venir. Gracias por jugar con el pan de 9 familias. Esperamos algún día lo paguen. El bizum ya está devuelto. Tenga unas felices fiestas. A usted sólo le importó sus 30€. No que nos ha hecho perder dinero por rechazar otras familias".

Esto ha propiciado decenas de comentarios, la mayoría dando la razón a los hosteleros del restaurante de Gandía. Muchos dicen que, efectivamente, la reserva está para casos como estos.